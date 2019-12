In vetrina mancano i prezzi, blitz della Finanza: multate gioiellerie e una farmacia

I prodotti esposti in vetrina non erano accompagnati dal prezzo: pesanti sanzioni per 7 esercizi commerciali. Nel mirino della Guardia di Finanza, impegnata in un’attività di controllo sulla sicurezza economico-finanziaria nel periodo delle festività di fine anno, sono finite in particolare due gioiellerie di Jesi, ma anche una farmacia di Maiolati Spontini, due attività commerciali di Osimo, un frutta e verdura e un altro negozio di generi alimentari dello Jesino. Ai titolari delle 7 attività sono state contestate multe dai 500 ai 3.000 euro per il mancato rispetto della normativa che impone l’esposizione dei prezzi dei prodotti in vetrina, allo scopo di tutelare i consumatori.

Nell’ambito dell’attività ribattezzata “Natale più sicuro” le Fiamme Gialle hanno anche individuato e sanzionato due giovani che hanno lavorato in nero, senza alcun contratto, nel bar di uno stabilimento balneare di Sirolo: l’indagine, cominciata l’estate scorsa, si è conclusa in questi giorni.

A Senigallia, invece, sono stati sequestrati 183 articoli di materiale elettrico a bassa tensione privi di requisiti di sicurezza venduti in due negozi, uno dei quali all’interno di un centro commerciale. Nel porto di Ancona, infine, è stato denunciato e multato un passeggero che trasportava una somma di 10.315 euro eccedente rispetto a quella dichiarata alla dogana.