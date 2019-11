Va dalla polizia per chiedere la residenza, ma non ha il permesso di soggiorno

FALCONARA - Gli agenti della polizia locale di Falconara sono stati impegnati nei controlli sulla regolarità in Italia di un cittadino del Marocco di 32 anni, che si è presentato presso la centrale operativa della polizia locale per chiedere la residenza in città, in casa della sua compagna. L'uomo non è stato in grado di esibire il permesso di soggiorno, per cui è stato accompagnato alla questura di Ancona per i rilievi foto segnaletici.

Sabato gli agenti si sono occupati di un caso analogo: una pattuglia impegnata in controlli in via De Bosis si è imbattuta in tre persone, un italiano e due pachistani, che stavano scaricando volantini da un Fiat Ducato intestato a un'azienda di Belvedere. Uno dei pachistani non aveva con sé il permesso di soggiorno: è destinatario di un provvedimento revoca del titolo autorizzativo, che ha impugnato. Anche in questo caso è scattata la segnalazione alla Questura per i controlli di rito.