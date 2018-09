Giro di vite contro i furbetti alla guida, oltre 200 veicoli non in regola: scattano i sequestri

Sono stati oltre 220, nel corso dell’estate, i veicoli non in regola con la revisione e con l’assicurazione obbligatoria, scoperti dagli agenti della polizia locale di Falconara attraverso l’attività di controllo, che ha riguardato anche le strade cittadine e si è intensificata proprio nel periodo estivo.

Nel dettaglio sono stati individuati 157 mezzi che non erano stati sottoposti alla revisione periodica obbligatoria. Altri 69 veicoli erano sprovvisti di assicurazione obbligatoria e di questi 27 sono stati sottoposti a sequestro amministrativo. Un contributo decisivo ai controlli sulla regolarità dei veicoli in circolazione è arrivato dal dispositivo ‘Targa System’ che con il suo solo utilizzo nel periodo estivo, nonostante il personale ridotto per i turni ferie, ha permesso di intercettare 64 veicoli senza revisione periodica (in contravvenzione all’articolo 80 del Codice della Strada) e di 11 mezzi privi di copertura assicurativa (come imposto dall’articolo 193 del Codice della Strada).