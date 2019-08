Controlli nelle periferie, auto e moto confiscate: multe per migliaia di euro

FALCONARA - Trovato a circolare con una moto sequestrata nove mesi fa dopo un incidente, rischia sanzioni fino a 4mila euro un 49enne falconarese, cui è stata revocata la patente e confiscato il mezzo. E’ il frutto di una delle operazioni di controllo delle periferie condotte dalla polizia locale, che continua a pattugliare i quartieri falconaresi per accertare eventuali irregolarità. Un’attività che nelle scorse settimane aveva permesso di smantellare due accampamenti abusivi in spiaggia a Villanova e di individuare, nello stesso quartiere, veicoli non assicurati e non revisionati che sono stati sequestrati, con sanzioni salate per i proprietari.

Oltre che Villanova, i controlli dei giorni scorsi hanno interessato anche il quartiere di Fiumesino, dove martedì 6 agosto è emersa l’irregolarità più grave: il 49enne falconarese stava circolando con la moto di sua proprietà nonostante il mezzo fosse stato sequestrato dalla polizia stradale di Ancona nel novembre scorso, in seguito a un incidente stradale avvenuto a Camerano. Il motociclo, dopo il sequestro, era stato affidato al proprietario in custodia, ma ovviamente con il divieto di circolare. Per la violazione del divieto gli agenti hanno stilato un verbale che prevede una sanzione di 1.988 euro, hanno confiscato la moto e il 49enne subirà anche la revoca della patente. Alla prima sanzione se ne aggiunge un’altra di 2.002 euro (importo che scende a 1.401,40 euro se pagata entro cinque giorni) perché il motociclo, già a novembre, circolava senza essere stato revisionato e gli agenti della Polstrada avevano annotato sulla carta di circolazione la sospensione dalla circolazione sino all’esito favorevole della nuova visita.

Sempre martedì, a Villanova, gli agenti della polizia locale di Falconara hanno sequestrato una Volkswagen Golf: il conducente, un 27enne originario del Marocco, stava circolando senza assicurazione ed è stato sanzionato per 868 euro. Il 3 agosto, anche in questo caso a Villanova, a essere sequestrata è stata un’altra moto: il proprietario è stato trovato a circolare senza copertura assicurativa ed è stato sanzionato per 868 euro.