I controlli fanno paura, i giovani buttano via tutto: decine i grammi di droga abbandonati

I controlli fanno paura. Infatti per terra o nascosti negli autobus che collegano i locali della movida senigalliese, la Polizia ha trovato qualcosa come 50 grammi tra hashish, marijuana e cocaina. Tutta sostanza buttata via dai giovani che si sono trovati do fronte ai controlli della Polizia che, guidata dal primo dirigente Maurizio Agostino Licari, hanno predisposto un servizio di controllo con personale della squadra volanti e unità cinofile. E’ in questo ambito che i poliziotti hanno effettuato diversi controlli a varie auto.

In tutto circa 100 dosi pronte per essere cedute o comunque consumate. Tutto il notevole quantitativo ritrovato abbandonato é stato sequestrato.