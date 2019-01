Controllate decine di persone e veicoli: fermato un automobilista ubriaco

In occasione del fine settimana gli agenti del Commissariato di Polizia di Senigallia sono stati impegnati in numerosi controlli e attività che hanno consentito di identificare oltre 55 veicoli e 70 persone. I controlli hanno riguardato sia le aree ad alta densità residenziale che le zone più periferiche del comune, dove nei scorsi giorni vi sono stati alcuni furti in abitazione.

In zona stazione gli agenti hanno fermato un gruppo di giovani Nel corso di un controllo operato alla Stazione ferroviaria, gli agenti notavano tre giovani nel sottopassaggio che conduce alla Rocca. Uno di loro è stato trovato con 10 grammi di hashish. Il giovane, un 20enne africano, è stato segnalato come assuntore.

Nel corso dei controlli stradali, poi gli agenti in via Arceviese hanno notato la presenza di un veicolo che procedeva in modo incerto. Gli agenti hanno intimato l’alt e sottoposto l’uomo alla guida all’accertamento con alcoltest con risultato positivo. Infatti il conducente aveva un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. Per lui, multa e ritiro della patente.