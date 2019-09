Controlli antidroga dei carabinieri, giovanissimi nel mirino: sei denunciati

Continuano i controlli antidroga dei carabinieri della Tenenza di Falconara, predisposti negli ultimi due giorni con servizi mirati in borghese, sotto il coordinamento del comandante Michele Ognissanti. Sei persone sono state sorprese mentre facevano uso di stupefacenti nel territorio di Falconara.

Martedì, intorno alla mezzanotte, sono stati bloccati 4 giovani italiani, tutti residenti ad Ancona, che si intrattenevano presso il parcheggio multipiano di via VIII Marzo, proprio dove i residenti avevano lamentato disagio dovuto al permanere di gruppi di giovani anche nelle ore notturne. All’arrivo dei militari, i giovani hanno subito tentato di disfarsi di uno spinello contenente un grammo di marijuana, ammettendo di farne consumo tutti insieme: tutti e 4 i ragazzi – di età compresa tra i 19 e i 21 anni – sono stati deferiti alla Prefettura per uso personale di sostanza stupefacente, avviando così la prevista procedura (sospensione della patente di guida, di eventuali licenze di porto d’armi, sospensione di passaporto, eccetera).

I controlli sono proseguiti anche la sera successiva quando alle 20 circa è stato rintracciato un cittadino pakistano 27enne residente a Falconara, già conosciuto come consumatore, che sul pontile corrispondente al sovrappasso Garbì (a sud della stazione ferroviaria) consumava, in compagnia di un connazionale, uno spinello da un grammo di marijuana: sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di ulteriori 2 grammi della stessa sostanza all’interno delle tasche dei pantaloni, abilmente celati dentro un pacchetto di tabacco sfuso. Due ore dopo, alle 22 circa, gli stessi militari in borghese si sono imbattuti in un 19enne falconarese che, sulle panchine del parchetto di via IV Novembre, fumava indisturbato una sigaretta manufatta contenente circa mezzo grammo di hashish. Sia il pakistano che il 19enne sono stati segnalati per uso personale di sostanze stupefacenti.