Il Covid non spaventa gli irriducibili del sabato sera: «Andavamo a fare una birretta»

Non è ancora chiaro a tutti che bisogna restare a casa. Al contrario, in tanti continuano a girare in strada come se nulla fosse, infischiandosene del Coronavirus. Per fortuna ci sono le forze dell’ordine a ricordare agli smemorati l’ordinanza del Governo che impone l’obbligo di non uscire, se non per comprovata necessità.

I carabinieri nella sola giornata di sabato hanno denunciato 18 persone su 426 controllate nel territorio provinciale, ai sensi dell’articolo 650 del codice penale. Svariate le giustificazioni addotte. «Andavamo a fare una birretta, ma è tutto chiuso» hanno spiegato due ragazzi beccati in auto sabato sera a Collemarino. A Camerano, invece, un 60enne non solo girovagava senza motivo, ma aveva pure un coltello in auto.

Tra i denunciati, anche un clochard che chiedeva l’elemosina davanti a un supermercato a Monte San Vito, pur essendo domiciliato a Jesi, e un 35enne nigeriano che a Falconara è incappato in un controllo dei carabinieri: si rifiutava di esibire i documenti e quando è stato portato in caserma è emerso che era irregolare. Per lui sono state avviate le pratiche per l’espulsione.

CORONAVIRUS LIVE

L'ULTIMO BOLLETTINO E' TRAGICO

IL PATRON DELL'ANCONITANA DONA 18MILA MASCHERINE

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.