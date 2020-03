Troppi clienti in fila, denunciati i titolari di due negozi: controlli capillari della polizia

Assembramenti nei negozi: arrivano le prime denunce per il mancato rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto ministeriale #Iorestoacasa per il contrasto alla diffusione del Coronavirus.

Nel mirino della polizia sono finiti due minimarket. Nell’ambito dei controlli speciali del territorio, le Volanti della questura ieri sera hanno denunciato un negozio di generi alimentari in via Torresi: poco prima delle 22, infatti, una dozzina di persone erano ammassate all’interno del locale, senza rispettare l’obbligo del metro di distanza e dello scaglionamento dei clienti. Per le stesse ragioni, nella notte, attorno all’1,45, è stato denunciato ai sensi dell’articolo 650 del codice penale (inosservanza dei provvedimenti dell’autorità) il titolare di un altro minimarket in piazza Rosselli.

L’attività di monitoraggio della polizia oggi sta proseguendo ad ampio raggio con posti di controllo organizzati nelle principali vie d’accesso alla città, ma anche nella zona della stazione ferroviaria e in centro. Al momento, chi è stato fermato e controllato ha sempre fornito valide ragioni per gli spostamenti che il decreto ministeriale giustifica solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o rientro al proprio domicilio.

IL CENTRO E' DESERTO, CHIUDONO I NEGOZI

LIVE CORONAVIRUS

RACCOLTA FONDI PER L'OSPEDALE DI TORRETTE

CONTAGI E VITTIME: L'ULTIMO AGGIORNAMENTO