Trovato con l'hashish: sospensione di patente e passaporto e "spedito" ai Servizi sociali

Ieri sera i carabinieri della tenenza di Falconara, coordinati dal comandante Michele Ognissanti, hanno effettuato una serie di controlli nelle stazioni ferroviarie di Ancona e Falconara Marittima, dove sono stati identificati 20 ragazzi di età compresa tra i 18 ed i 23 anni. Tra questi 7 sono stati perquisiti e uno di loro è stato trovato con pochi grammi di hashish. Per lui sospensione della patente di guida ( la legge prevede da 1 mese fino a 3 anni), del passaporto e di altre licenze di polizia e sarà anche obbligato a partecipare ad una serie di colloqui con gli assistenti sociali dell’Ufficio prefettizio NOT (Nucleo Operativo per le Tossicodipendenze) che valuteranno, nel caso specifico, in relazione al tipo ed al quantitativo di sostanza stupefacente, quale percorso di recupero intraprendere.

Tra i ragazzi perquisiti anche due giovani di Castelferretti, riconosciuti dai militari nei pressi della stazione ferroviaria dorica e che, sottoposti a controllo, non sono stati trovati con niente di sospetto, anche se non hanno saputo fornire una giustificazione plausibile circa la loro presenza sul posto.