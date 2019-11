Controlli dei carabinieri in centro, sequestrati un coltello e una dose di marijuana

L'altro giorno i carabinieri di Senigallia hanno denunciato due persone, un terzo è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di droga e altri tre sono stati multati. Il primo alla stazione, è un anconetano trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo 8 cm. Lama sequestrata e anconetano denunciato per porto abusivo di armi.

Controlli anche alla Rocca Roveresca dove è stato identificato un ragazzo di origini senegalesi residente a Trecastelli, trovato in possesso di una dose di marijuana. La droga è stata sequestrata e lui è stato segnalato come assuntore. In seguito, in piazza Simoncelli, è stato controllato un altro senegalese, domiciliato a Mondolfo, al quale pochi giorni fa era stato notificato un provvedimento di espulsione del Questore, che lo obbligava a lasciare l’Italia entro 7 giorni. Non lo ha fatto ed è stato denunciato.

Controlli anche alla circolazione stradale, per cui sono state staccate 3 multe, di cui una per mancanza della revisione del mezzo, una per passaggio con luce gialla del semaforo e una per uso del cellulare alla guida. In tutto 505 euro di multa.