Controlli dei carabinieri: giovani alla guida delle auto ubriachi o con la droga

Nel fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Senigallia hanno denunciato in stato di libertà un automobilista per guida sotto l’influenza dell’alcool e deferito altri due giovani, trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente.

Guida in stato di ebrezza

Domenica notte i militari del Nucleo Radiomobile hanno denunciato un 22enne residente a Trecastelli per guida sotto l’influenza dell’alcool. L’automobilista è stato controllato alle 4,30 in via Leopardi alla guida di una Volkswagen Polo. Durante il controllo i militari si sono accorti che aveva un eccessivo alito alcolico per cui lo hanno sottoposto al test alcolemico: risultato positivo con un tasso del 1,70 gr/lt. Denunciato e patente ritirata mentre l’autovettura è stata affidata ad un familiare del giovane.

La droga in macchina

Sabato sera invece una pattuglia del Nucleo Radiomobile in via Mattei ha controllato un’Audi TT. Alla guida dell’auto un 25enne del posto che è stato trovato in possesso di un cartoccio conservante una modica quantità di marijuana sottoposta a sequestro amministrativo. All’automobilista è stata ritirata la patente di guida. Inoltre, lo stesso è stato segnalato al Prefetto per i provvedimenti di competenza in relazione all’uso non terapeutico di sostanza stupefacente. L’autovettura invece è stata affidata ad un familiare in possesso della patente