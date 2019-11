Controlli a tappeto, sequestrate due auto e fermato un ubriaco alla guida

Controlli straordinari dei carabinieri, che hanno portato ad identificare 237 persone, controllare 179 veicoli, eseguire 1 perquisizione personale e diverse multe per violazione del codice della strada. In particolare sono state sequestrate due auto prive di assicurazione obbligatoria, è stata rimossa un’auto in sosta vietata in centro città, ritirate due carte di circolazione per mancata revisione e multate 7 persone in per un totale di 1.500 euro.

Inoltre, sempre nelle ultime 24 ore, i militari hanno fermato un 37enne anconetano alla guida dell’auto in stato di ebrezza, di notte. Tasso alcolemico pari a 1,61 g/l. Così gli è stata ritirata la patente.