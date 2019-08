Estate Sicura, maxi controlli sulle strade: ubriaco denunciato dopo un incidente

Prosegue l’operazione “Estate Sicura” portata avanti dai carabinieri della Compagnia di Ancona per il contrasto alla criminalità diffusa: nel mirino ladri e scippatori, ma l’obiettivo è anche un controllo serrato della circolazione per limitare il numero degli incidenti sulle strade affollate dai turisti. Dopo il massiccio monitoraggio effettuato nelle frazioni di Montacuto e Varano, bersagliate dai furti nelle ultime settimane, anche nella giornata di ieri è stato rafforzato il dispositivo di prevenzione, con l’obiettivo di esercitare un controllo più incisivo sul territorio. Sono state dispiegate oltre 15 pattuglie nel comune di Ancona: numerose le contravvenzioni per violazioni al codice della strada, con particolare attenzione alla guida in stato di ebbrezza e all’utilizzo del cellulare.

I carabinieri hanno denunciato un uomo che nella giornata di Ferragosto era stato coinvolto in un incidente con feriti sulla Flaminia ed è risultato positivo all’alcoltest. Multata anche una donna che a Sappanico, ieri pomeriggio, incurante della presenza delle forze dell’ordine, guidava parlando al cellulare. E’ bene ricordare che i dati Istat dimostrano come oltre il 90% degli incidenti stradali avviene per distrazione del conducente e tra le varie cause, al primo posto, figura proprio l’utilizzo del telefono. Nell’ambito dei controlli, sono state identificate in tutto oltre 200 persone e ispezionati più di 60 veicoli.