Carabinieri, un anno di controlli: 160 patenti ritirate e 49 veicoli sequestrati

Oltre 58mila mezzi e 81mila persone controllate, 816 incidenti di cui 10 mortali. Sono questi alcuni dati del bilancio stilato dal Comando Provinciale dei Carabinieri, riguardo l'anno appena trascorso. Nel 2018 infatti sono proseguiti senza soluzione di continuità i controlli da parte dei militari su tutto il nostro territorio.

In particolare, si legge in una nota, sono state sanzionate 170 persone per guida in stato d'ebbrezza con 162 patenti ritirate e 49 veicoli sequestrati. Sono 18 invece le persone trovate con un tasso alcolemico superiore a tra 0,5 e 0,8G/L e sanzionati solo amministrativamente. 75 quelli tra 0,8 e 1,5G/L e 77 con un tasso alcolemico oltre l'1,5G/L. Questi ultimi casi sono stati tutti sanzionati penalmente. Per quanto riguarda la guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di droghe sono state sanzionate penalmente 36 persone con pari patenti ritirate e 13 veicoli sequestrati.