Verificare assicurazioni, revisioni e furti di auto senza fermare il veicolo, arriva il "Police control"

Da tempo anche il Comune di Camerano ha in dotazione il "Police control", che permette il controllo automatico delle targhe dei veicoli in circolazione, verificandone principalmente la copertura assicurativa e la revisione. Il sistema è composto da una telecamera ed un notebook connesso alla rete internet. La telecamera, posizionata a bordo strada o sull'auto, riconosce la targa del mezzo e la procedura verifica i dati rilevati confrontandoli con quelli presenti in appositi registri Nazionali. Se il mezzo o la targa presenta anomalie (furto, assicurazione o revisione non in regola, presente in black-list) il sistema allerta immediatamente la pattuglia, tramite un messaggio acustico e visivo, che può provvedere a fermare il mezzo e ad eseguire le consuete attività di accertamento. Durante i rilievi le informazioni vengono memorizzate in un database che consente di produrre il report con le informazioni su quando e dove è avvenuto l’intervento, personale di Polizia Municipale coinvolto, nonché l’elenco di tutte le targhe rilevate e le relative fotografie.

Dal controllo effettuato con il «Police control» nel 2017 su circa 2800 automezzi, a Camerano è stato possibile rilevare 26 mezzi sprovvisti della copertura assicurativa e 12 erano prive di revisione. Dai controlli è emerso anche che un conducente di veicolo era privo di patente perchè non l’aveva mai conseguita e sono state sospese 4 patenti per altre infrazioni. Durante i pattugliamenti è stato anche possibile rilevare in 259 casi violazioni sulle soste.