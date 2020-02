Senza revisione o assicurazione, caccia agli automobilisti indisciplinati: multe e sequestri

Nei giorni scorsi i carabinieri dorici hanno messo in atto un servizio di controllo straordinario del territorio, durante il quale hanno identificato 314 persone, controllato 269 veicoli e 17 persone sottoposte agli arresti domiciliari, hanno effettuato 3 perquisizioni.

Ma è stata soprattutto caccia agli automobilisti indisciplinati. Infatti i militari della Nucleo Radiomobile hanno sequestrato 12 auto sprovviste dell’assicurazione obbligatoria e staccato in tutto 32 multe per violazioni al codice della strada: cinture, telefonino, revisione, sosta selvaggia. In tutto 15mila euro di multe.