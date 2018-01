Controlli antidroga ai giardini pubblici, in azione anche la cinofila: sequestrata cocaina

Controlli antidroga nelle prime ore di questa mattina da parte dei Carabineri di Jesi che hanno messo sul campo 15 uomini delle varie stazioni. Con l'ausilio dell'unità cinofila, i militari hanno scandagliato i luoghi a maggior concentrazione giovanile, come autobus e giardini pubblici.

Proprio all'interno di un autobus i militari hanno sequestrato alcuni grammi di marijuana, mentre grazie al fiuto del cane "Anita", sono riusciti a trovare della cocaina in possesso di un gruppetto di giovani, tutti di età compresa tra i 16 ed i 19 anni. In totale sono stati 22 i grammi di sostanze stupefacenti sequestrati. I ragazzi sono stati segnalati all'ufficio territoriale del Governo per l'utilizzo della droga.