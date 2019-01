Controlli in tutta la città, denunciato un giovane trovato con 1 grammo di hashish

Continuano i controlli della Polizia di Stato voluti dal Questore di Ancona Oreste Capocasa con decine di poliziotti delle Volanti, della Squadra Mobile, del Reparto Prevenzione Crimine Umbria/Marche e delle Unità Cinofile antidroga, che si sono alternati da giovedì sera in tutte le zone ritenute più a rischio del capoluogo, come edifici in stato di abbandono, piazze, locali pubblici e dove di solito si consumano attività illecite.

Il risultato dei posti di controllo sono state una serie di multe per guida in stato di ebrezza e un 19enne tunisino trovato in piazza Ugo Bassi con 1 grammo di hashish. Denunciato.