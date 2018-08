Controlli a sorpresa in tutto il territorio, tre stranieri finiscono in Questura

Controlli a sorpresa sono stati effettuati per tutto il pomeriggio da parte delle Volanti in collaborazione con la Squadra Mobile Cinofili Reparto Prevenzione Crimine di Perugia. Sirolo, Numana e Ancona sono state battute palmo a palmo con il servizio dei poliziotti che ha permesso di condurre in Questura tre cittadini stranieri posti a disposizione dell'ufficio immigrazione per verificare la loro posizione sul territorio.

Inoltre gli agenti hanno organizzato 2 posti di controllo e controllato 37 persone di cui 10 stranieri, e con il sistema Mercurio circa 300 veicoli.