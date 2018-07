Vede i carabinieri e scappa, inseguimento tra i bagnanti: denunciato 

Vendeva occhiali da sole contraffatti tra i bagnanti di una spiaggia di Numana e quando i carabinieri lo hanno sorpreso si è dato alla fuga. La corsa è durata poco, il 31enne bengalese residente a Roma e incensurato, è stato denunciato.

Cercava di sbarcare in lunario tra i bagnanti della "Spiaggiola”. Tra le persone però c’erano anche alcuni carabinieri in servizio contro l’abusivismo commerciale, in abiti borghesi, che si sono avvicinate all’abusivo. Quando i militari si sono qualificati l'uomo ha iniziato a correre tra i bagnanti dando vita a un breve inseguimento. Una volta raggiunto è stato denunciato per ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale ed esercizio abusivo dell’attività commerciale. Il venditore abusivo è stato anche multato di 5.000 euro per aver operato in assenza di licenza.