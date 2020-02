Monaco a Falconara, scoperto in aeroporto maxi carico di contrabbando

I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Falconara Marittima, in collaborazione con funzionari della locale Agenzia delle Dogane e Monopoli, sono riusciti ad individuare un corriere di tabacchi lavorati esteri di contrabbando che trasportava, all’interno di una valigia, oltre 1.400 pacchetti di sigarette.

il carico, costituito da tabacchi di marca “NZ GOLD”, riconducibile alla categoria delle cosiddette “cheap white” o “illicit white”, di norma di qualita’ non elevata, e’ stato trasportato nella stiva di un aereo proveniente da Monaco di Baviera. L'uomo, un ucraino di 26 anni, è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Ancona per il reato di contrabbando e con la multa di 5 euro per ogni grammo di prodotto introdotto nel territorio dello Stato, per un totale di 140mila euro.