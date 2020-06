Lega, Andreoli: «La città piena di cassonetti sporchi e maleodoranti, si corra ai ripari»

Antonella Andreoli, consigliera della Lega, durante la seduta del Consiglio comunale telematico, ha denunciato il degrado e la sporcizia in cui versano in città i cassonetti della città. «L’Assessore all'ambiente, Michele Polenta - si legge nel comunicato diramato dalla stessa Andreoli - ha confessato che i contenitori non vengono mai puliti nè igienizzati con la sola eccezione di quelli per l'organico, la cui pulizia viene tuttavia programmata solo per il periodo che va da giugno a settembre. Si rimane esterrefatti di fronte ad una tale risposta, specie in questo periodo dove sarebbe dovuta essere massima l'attenzione dell'Amministrazione comunale per le misure di contenimento del coronavirus, che testimonia come le misure spot quali il lavaggio di qualche metro di marciapiede erano in realtà utili solo a porre l'Assessore, che tra l'altro ha dimostrato di confondere i virus con i batteri, di fronte alla webcam per girare video e scattare foto autopromozionali da dare in pasto ai social».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La critica all’operato del Comune è diretta e chiara: «E’ antiigienico ed indecoroso - prosegue la consigliera - vedere la maggior parte dei contenitori per la raccolta differenziata ed indifferenziata della città di Ancona abbandonati al loro destino, maleodoranti e completamente ricoperti di sporcizia, come visibile anche nelle foto che ritraggono le terribili condizioni in cui versano i cassonetti di via Maestri del Lavoro. Ci auguriamo che dopo questa denuncia si corra al più presto ai ripari».