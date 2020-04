E' nata Deliverin, la nuova piattaforma per le consegne a casa: facile, veloce e gratis

La tecnologia è a disposizione di chi in questo periodo di emergenza non si ferma. Nasce da questo presupposto la piattaforma Deliverin, un e-commerce completamente gratuito pensato per tutte le attività che effettuano consegne a domicilio o ritiri organizzati. Un unico portale in cui bar, ristoranti pasticcerie, rosticcerie e tutte le attività che effettuano consegna a domicilio possono registrarsi gratuitamente e in totale sicurezza e iniziare a vendere i propri prodotti. Una nuova opportunità per tutte le persone che in questo momento di difficoltà hanno la necessità di prodotto specifico o semplicemente la voglia di qualcosa di buono da mangiare. Ovviamente senza uscire di casa.

Con Deliverin le aziende possono creare e gestire un proprio profilo in cui inserirà il proprio menù e i propri prodotti. In pochi secondi si ha a disposizione un proprio profilo avanzato con cui ricevere ordini e pagamenti in maniera diretta, senza intermediari, organizzando così consegne e ritiri. Deliverin è una piattaforma gratuita realizzata da Smossi Creative Agency di Marotta e promossa da CNA Territoriale di Ancona.

«Questa emergenza ha cambiato e vite e il lavoro di tutti noi da un giorno all'altro - spiega il team di Smossi -. Abbiamo subito notato la necessità di creare degli strumenti per connettere le attività e gli utenti a casa. Molti nostri clienti, colleghi e amici ci chiedevano delle soluzioni per affrontare questo enorme problema. Da queste necessità è nato Deliverin». Essere veramente utili alle imprese. Sempre. «È questo da sempre l'obiettivo di CNA e lo è ancora ancora di più - sottolinea Riccardo Silvi, responsabile Marketing e Comunicazione di CNA -. Mai come in questo momento le aziende stanno scoprendo il digitale come chiave di lettura del proprio business e come Associazione dobbiamo aiutarle a fare questo passaggio. Deliverin è un'opportunità vera per le imprese della ristorazione e del food ma non solo. Non solo una vetrina, ma un vero e proprio marketplace del territorio strutturato sulla consegna a domicilio».