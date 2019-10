Consegna pizze a domicilio, in auto però c'è odore anche di marijuana: giovane nei guai

Stava consegnando delle pizze a domicilio quando gli agenti di polizia lo hanno fermato ed hanno controllato il suo mezzo. Dentro aveva alcune dosi di marijuana e per questo gli è stata ritirata la patente. A finire nei guai un giovane anconetano, fermato ieri sera in via Marconi.

Gli agenti si sono affiancati al suo veicolo e quando il driver ha tirato giù il finestrino, oltre all'odore tipico della pizza appena sfornata, nell'abitacolo si sentiva anche quello inconfondibile della marijuana. Per lui oltre alla sanzione amministrativa è scattato anche il ritiro della patente.