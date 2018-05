Mentre lui spacciava la moglie custodiva la droga a casa, denunciati

Mentre lui spacciava in giro, la moglie a casa conservava la droga. E’ quanto scoperto dagli agenti di polizia di Senigallia, che hanno denunciato la coppia di 50 anni di origini campane. Lui è stato trovato in zona Ponterosso mentre spacciava cocaina e nella perquisizione a casa c’era la moglie ad accogliere i poliziotti, che hanno avuto indizio di come lei fosse connivente con lui. A casa c’erano altri 5 grammi di cocaina e materiale idoneo al confezionamento. Entrambi denunciati per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata alla spaccio mentre la cocaina è stata sequestrata e distrutta.

Infine, nel corso di un controllo, a carico di un veicolo condotto da un giovane noto alla Polizia perché assuntore di stupefacenti, gli agenti hanno controllato una donna di 45 anni che aveva una boccetta di metadone ed è stata segnalata alla Prefettura come assuntrice.