Confartigianato, nuove regole sulla tutela della privacy: le novità per le imprese

Dal prossimo 25 maggio scatteranno nuove regole sulla tutela della privacy. Si tratta di norme che recepiscono un regolamento europeo sulla protezione dei dati personali e che riguarderanno tutte le aziende. Per capire quanto e come gli imprenditori saranno coinvolti in quella che si annuncia come una ‘rivoluzione’ normativa di rilevante impatto, Confartigianato ha organizzato un incontro che si terrà domani (mercoledì 4 aprile) ad Ancona presso il Centro Direzionale di via Fioretti 2/a alle ore 21.

L’evento ha l’obiettivo di informare le imprese e di accompagnarle nell’applicazione dei nuovi adempimenti imposti dalle regole sulla protezione dei dati. Inoltre nell’incontro verranno presentati i notevoli vantaggi offerti dal Bando INAIL ISI - 2017 che concede contributi a fondo perduto del 65% per investimenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (macchinari, impianti, rimozione amianto); dal Consorzio nazionale CENPI (di emanazione Confartigianato) in materia di costi dell’energia elettrica e di forniture del gas anche con l’applicazione dell’IVA e delle accise agevolate per le imprese (con risparmi anche per le utenze familiari); dalle nuove normative sul Welfare Aziendale che prevede l’abbattimento delle tasse e dei contributi sulle liberalità erogate ai lavoratori dipendenti.