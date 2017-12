Nomine, Genedani confermato Presidente di Confartigianato Trasporti

Confartigianato Trasporti ha rieletto all'unanimità e per acclamazione Amedeo GenedaniPresidente per il quadriennio 2018-2021. Ad affiancare Amedeo Genedani, in qualità di Vice Presidenti, saranno Stefano Boco (Umbria), Aldo Caranta (Piemonte), Dario Mongodi (Lombardia) e Roberto Tegas (Toscana).

"L'Assemblea, espressione dei 118 delegati territoriali, ha rinnovato la fiducia al Presidente Genedani apprezzandone l'operato svolto in questi difficili anni alla guida di Confartigianato Trasporti ed Unatras, il coordinamento nazionale delle associazioni dell'autotrasporto merci, che ne hanno evidenziato le qualità di equilibrio e mediazione nonché di senso di squadra", si legge in una nota dell'associazione stessa. La delegazione Marchigiana che ha partecipato in rappresentanza delle circa 2.000 aziende di trasporto era guidata dal presidente di Confartigianato Trasporti Marche Elvio Marzocchi, e composta dalla vice presidente regionale Federica Bartolomeoli di Pesaro e Giampolo Calcabrini Vice Presidente di Macerata. Marzocchi, Bartolomeoli e Calcabrini sono stati eletti nel consiglio nazionale di Confartigianato Trasporti in rappresentanza dei vettori marchigiani; un grande riconoscimento all'attività sindacale svolta da Coinfartigianato Trasporti Marche.