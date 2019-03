Lega del Filo d’Oro, arriva il pulmino per disabili targato Confartigianato

La Confartigianato ha donato alla Lega del Filo d’Oro un pulmino adibito al trasporto disabili. «Per noi la responsabilità sociale non è un concetto astratto, è un insieme di buone prassi da mantenere costantemente attive sul territorio- ha detto il presidente di Confartigianato Graziano Sabbatini- siamo infatti consapevoli che il nostro obiettivo, lo sviluppo dell’artigianato e delle piccole imprese, non può prescindere da una costante attenzione all’individuo. Continuiamo ad impegnarci in azioni di solidarietà, certi che la missione più importante, anche per un’associazione di categoria, sia lo sviluppo e la tenuta del tessuto sociale».

Il pulmino è stato acquistato con i proventi del 5 X 1.000 destinati all’Ancos, l’Associazione di promozione sociale del sistema Confartigianato. «E’ per noi fondamentale il ruolo di Confartigianato Persone - ha detto il Segretario generale di Confartigianato Marco Pierpaoli nel corso della conferenza stampa che si è tenuta ad Ancona- che comprende il Patronato Inapa, l’Anap per la tutela dei diritti degli anziani e dei pensionati e l’Ancos per la promozione sociale . Con queste strutture siamo vicini alle famiglie e sosteniamo interventi per la comunità locale, collaboriamo con le organizzazioni e gli operatori che lavorano nel campo del volontariato e del no profit. La nostra realtà è sempre più attenta nel declinare la sua operatività non solo in azioni di rappresentanza delle imprese, ma anche in progetti a tutela delle persone e del tessuto sociale del nostro territorio. Del resto, solidarietà, mutualismo e collaborazione sono valori fondanti della Confartigianato e del mondo dell’artigianato e delle piccole imprese». «La Confartigianato, nel realizzare questo progetto dà ulteriore dimostrazione del suo impegno solidale e di come i proventi del 5 X 1.000 all’Ancos si trasformino in progetti concreti- ha detto il segretario nazionale di Ancos Confartigianato Fabio Menicacci». Il mezzo donato alla Lega del Filo d’oro è il 57° pulmino consegnato. Il Presidente Rossano Bartoli ha citato uno studio Istat secondo il quale sono circa 190 mila in Italia le persone affette da problematiche legate sia alla vista sia all’udito e interessano tutte le fasce d’età, bambini compresi.