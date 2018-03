Confartigianato, premi alle aziende e alle start up protagoniste dello sviluppo

Premi alle aziende eccellenti, storiche, innovative, alle start up. Una celebrazione del lavoro, dei valori degli artigiani e delle piccole imprese che ha visto la consegna da parte della Confartigianato di riconoscimenti a tante imprese della provincia di Ancona e di Pesaro-Urbino. Imprese eccellenti e innovative: Energente di Samuele Spadoni ( Corinaldo), Amy Traslochi di Catalani Amelio ( Senigallia), Clary Ricami (Monsano), Steel Meccanica di Brunori e Coacci (Castelbellino).

Premi alle imprese storiche, protagoniste dello sviluppo del territorio, aziende con 40 o 50 anni di attività, associate al sistema Confartigianato: Lavanderia Loretta di Nisi Loretta ( Ancona), salone di acconciatura e centro estetico Lorella Sabbatinelli ( Polverigi), Biesse di Bartolucci Mauro & C. (Osimo), B.G. Infissi di Borsella Giancarlo ( Castelfidardo), Fototecnica di Ubaldi Dorando (Ostra), MF di Marchionni Franco ( Pesaro), Climatec di Preziosi P.I. Galfardo (Pergola), Donzelli Sauro (Agugliano), Cingolani Luigi e Sandrino ( Arcevia). Un riconoscimento anche all’impresa familiare Luchetti di Fabriano, settore edile, per aver saputo coniugare nell'attività di famiglia i valori propri del lavoro, la passione, la creatività. Targa per il passaggio generazionale a Francesco Telari di Ostra, giovane pavimentista che ha proseguito l'attività del padre Remo. Premiate le neoimprese Studio di bellezza 57 di Mencarelli Serenella (Chiaravalle) e Makerpro di Biagetti Luigino (Corinaldo). Per la collaborazione e il determinante apporto nell’avvio del Digital Innovation Hub, centro permanente per l’innovazione della Confartigianato ad Ancona, sono stati consegnati riconoscimenti al Gruppo Filippetti ( Falconara), Dadi e Mattoncini di Andrea Valla ( Ancona), Spazio Indefinito di Andrea Dini ( Ancona), Tregi di Michele Dubbini e Piergiorgio Grilli (Ancona), Centertecnica di Silvano Dolciotti ( Jesi).

La cerimonia di premiazione si è svolta ad Ostra alla presenza del presidente e del segretario Confartigianato Graziano Sabbatini e Giorgio Cataldi, del vice segretario Confartigianato Marco Pierpaoli, del sindaco di Ostra Andrea Storoni, dell’assessora regionale alle attività produttive Manuela Bora e dei rappresentanti delle Istituzioni locali nel contesto della tradizionale ricorrenza associativa di San Giuseppe Artigiano.