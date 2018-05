Confartigianato, la grafica spiegata dai professionisti del settore agli studenti

Gli allievi dell’indirizzo grafica e comunicazione hanno incontrato nell’auditorium del centro direzionale della Confartigianato ad Ancona gli imprenditori Andrea Dini (azienda informatica Spazio Indefinito) presidente regionale della categoria ICT Confartigianato, il fotografo Massimiliano Fabrizi e il grafico Daniele Montalbini (Panta Rei), che hanno testimoniato, ciascuno per la propria attività, come il settore si è trasformato sulla spinta della digitalizzazione e quali opportunità occupazionali può offrire oggi ai giovani.

Dopo gli interventi degli imprenditori, gli studenti hanno visitato il Digital Innovation Hub della Confartigianato, centro di innovazione dotato al suo interno di software di ultima generazione, tecnologie innovative, dispositivi per la realtà virtuale e aumentata, stampante 3D, tutti strumenti dalle importanti potenzialità anche a fine didattico. La Confartigianato promuove le iniziative che mettono in connessione le competenze acquisite sui banchi con quelle trasmesse in azienda, e crede nell’importante ruolo dei percorsi di Alternanza scuola – lavoro al fine di avvicinare gli studenti al mondo delle imprese.