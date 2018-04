Confartigianato, il pensiero positivo in azienda: arriva lo speaker motivazionale per le imprese

Il pensiero positivo come chiave per il successo professionale e personale. Imprese a ‘lezione’ con lo speaker motivazionale Gianluca Malatini autore del libro “ la positività”, lunedì 16 aprile ore 21 ad Ancona presso il centro direzionale della Confartigianato in via Fioretti 2/a.

Tanto nel business quanto nella vita privata un “mood positivo” può essere determinante per raggiungere i propri obiettivi. L’incontro fornirà utili indicazioni su come sia possibile ‘allenare’ e utilizzare “questo strumento” per esprimere completamente il proprio potenziale e conseguire i risultati desiderati. L’evento è promosso da Confartigianato Benessere, il Gruppo Giovani Imprenditori e il Movimento Donne Impresa della Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino . Info su www.confartigianatoimprese.net