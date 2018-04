Confartigianato, imprenditori a lezione di "positività": in tanti all'incontro con Malatini

Imprenditori a lezione di ‘positività’ per crescere nel business e nella vita. In tanti hanno partecipato all’incontro con il formatore Gianluca Malatini che si è svolto ad Ancona presso l’auditorium del centro direzionale Confartigianato.

Come creare relazioni di valore con i propri collaboratori e con i clienti; come mantenere un ‘mood’ positivo e un asset mentale sereno anche nelle situazioni più difficili, dove trovare la motivazione giusta per raggiungere con successo gli obiettivi. Questi i principali temi proposti alla platea degli imprenditori da Malatini, che ha sottolineato l’importante ruolo del pensiero positivo per crescere dal punto di vista sia professionale, sia personale. L’evento è stato promosso da Confartigianato Benessere, dal Gruppo Giovani Imprenditori e dal Movimento Donne Impresa di Confartigianato. Ad aprire l’incontro Katia Sdrubolini Vicepresidente di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino.