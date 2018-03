Business 4.0, imprenditori a lezione di digital marketing

Business 4.0 per le imprese. E’ un successo il corso di web marketing organizzato dalla Confartigianato presso il suo Digital Innovation Hub di Ancona, centro permanente per l’innovazione in via Fioretti 2/a.

Come promuovere online il proprio brand, Facebook e le strategie di social media marketing, gli strumenti digitali a disposizione per il business, e tanti altri i temi che saranno approfonditi nel ciclo didattico coordinato dal docente Luca Marinelli. Stampa 3D, prototipazione, robotica, lean production, cybersecurity, web marketing e social media, e-commerce, realtà aumentata, programmazione: il Digital Innovation Hub della Confartigianato – dichiara Andrea Dini presidente regionale Confartigianato ICT – mette a disposizione delle imprese del territorio laboratori, servizi avanzati, formazione, consulenza, supporto progettuale e quanto necessario per accompagnare le aziende nella sfida della digitalizzazione. Tutte le Informazioni sui servizi e sui numerosissimi corsi del DIH: www.confartigianatoimprese.net e la pagina facebook del Digital Innovation Hub.