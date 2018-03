Gli elettricisti puntano sul led, alla Confartigianato incontro sugli scenari futuri del settore

Elettricisti a confronto con gli scenari futuri del comparto. L’illuminotecnica a LED, settore in forte crescita, è stato il tema dell’approfondimento organizzato dalla Confartigianato in un seminario che si è svolto presso il Centro direzionale di Ancona organizzato con la collaborazione di Albiqual e Gewiss.

“Queste iniziative formative sono importanti per la categoria – dichiara il presidente degli elettricisti Confartigianato Primo Boria – il settore è interessato da numerose innovazioni e mantenersi sempre aggiornati è fondamentale.” Alessandra Trentin del Centro Formazione Gewiss ha illustrato soluzioni innovative per l’efficientamento degli impianti di illuminazione. “Questo evento segna 5 anni di collaborazione con Albiqual l’Albo dei Costruttori qualificati di impianti elettrici di cui noi siamo uno dei 10 centri nazionali – dichiara Luca Bocchino responsabile impianti Confartigianato – una intesa proficua per la crescita professionale delle nostre imprese.” Al termine del seminario sono stati consegnati agli elettricisti dei testi tecnici di approfondimento.