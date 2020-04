"La qualità arriva a casa": Confartigianato Ancona lancia il progetto di spesa a domicilio

In questo momento di crisi e di smarrimento, gustare a casa una pizza buona o un vino di qualità sembrano un lontano ricordo. La priorità oggi è la sicurezza: evitare di uscire di casa, per vincere la sfida sanitaria e insieme economica contro il coronavirus. Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino ne è consapevole e fornisce una soluzione utile, sicura che promuove le eccellenze del territorio.

Ecco il progetto “La qualità arriva a casa”: sul sito dell’Associazione è stata allestita una sezione dedicata alle attività locali che hanno attivato le consegne a domicilio. Una pagina ricca di utili informazioni: i dettagli dei prodotti consegnati, i numeri di telefono e gli orari. Più di 70 le imprese attualmente presenti e la lista si aggiorna costantemente grazie alla disponibilità di tante altre aziende pronte ad aderire.

Pizzaioli, Pasticceri, Ristoratori, ma anche produttori di marmellate, birrifici e aziende vitivinicole: sono molte le “botteghe” che tramite Confartigianato imprese hanno deciso di mettersi a disposizione per portare le loro specialità direttamente sull'uscio di casa, sempre nel pieno rispetto delle norme sanitarie. «Il progetto “La qualità arriva a casa” - evidenzia Giulia Mazzarini, responsabile marketing Confartigianato - ha una valenza doppia: non è solo un fondamentale metodo di contrasto al contagio del Coronaviurs perchè tiene le persone a casa, ma è anche uno strumento che sostiene le attività del settore alimentare e della somministrazione». Un'idea che arriva in un momento provvidenziale: con l’avvento della Pasqua, questo servizio permetterà alla clientela di rispettare, pur a distanza, la tradizione: le immancabili uova, le colombe artigianali, i pranzi pasquali a domicilio. «Confartigianato - psegue la Mazzarini - si conferma così a fianco delle aziende ma anche delle tante persone che non possono muoversi da casa, offrendo una rete che copre tutto il territorio di Ancona, Pesaro e Urbino».

Usufruire di questo prezioso servizio è semplice e pratico: basta un click sul sito di Confartigianto Imprese Ancona Pesaro Urbino alla pagina dedicata.Per ulteriori info: 071 22931 mail marketing@confartigianatoimprese.net