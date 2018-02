Gli esperti del Brand, task force di specialisti protagonisti del matching di Confartigianato

Digital agencies, creativi, grafici, esperti di marketing e comunicazione. Una task force di specialisti del brand ha incontrato le aziende del territorio nel corso di un partecipato matching che si è svolto presso il centro direzionale della Confartigianato ad Ancona in via Fioretti 2/a nel corso dell’open day del Digital Innovation Hub, centro permanente di innovazione per le imprese.

La Confartigianato ha messo in connessione la domanda espressa dalle aziende, che oggi più che mai hanno bisogno di efficaci strategie digitali per far crescere il proprio business, con l’importante offerta di competenze espressa dalle imprese della comunicazione presenti sul nostro territorio. Nelle Marche il settore conta infatti 1.537 attività artigiane, di cui 408 nella provincia di Ancona, 279 ad Ascoli Piceno, 211 a Fermo, 310 a Macerata, 329 a Pesaro e Urbino.

«La reputazione del prodotto e dell’impresa si consolida anche attraverso la qualità delle relazioni digitali con il mercato – dichiara Andrea Dini, presidente regionale ICT Confartigianato - e proprio la progressiva digitalizzazione dell’economia sta diversificando i canali di comunicazione con i clienti. Il web, Google, i social media, rappresentano oggi strumenti fondamentali per le imprese che intendono sviluppare il proprio brand e differenziarsi».