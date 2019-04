Abbattimento Silos, Confartigianato applaude: «Crescono opportunità di sviluppo»

«Confartigianato Trasporti & Logistica, afferma Gilberto Gasparoni segretario della categoria, giudica positivamente l’abbattimento dei 34 silos edificati sull’area in concessione alla darsena Marche; una barriera tra la città ed il mare che oltre che cambiare il panorama della città, permetterà di recuperare alle attività portuali una banchina di 350 mt ed uno spazio retrostante di circa 33.000 mq di aree. Il porto di Ancona registra una carenza di superfici e questo intervento permetterà di riorganizzare l’intero ambito portuale dedicato alla movimentazione delle merci».

La demolizione, effettuata dalla ditta concessionaria che gestiva i silos, sta proseguendo secondo il crono programma e dopo l’abbattimento dei due silos di ieri, oggi ne verranno abbattuti altri tre. Con questo nuove aree si permetterà la razionalizzazione degli spazi portuali consentendo allo scalo di disporre di nuove aree dimensionate per sviluppare le tipologie di traffici commerciali emergenti o in espansione. Questi spazi insieme all’area ex Bunge, che dovrà essere acquisità con altri 49 mila metri quadrati, creerà uno spazio complessivo di 82 mila metri quadrati. «Una grande opportunità, conclude il presidente Confartigianato Trasporti An-Pu Angelo Pisa, per lo sviluppo delle attività portuali e per la creazione di nuove relazioni commerciali ed occupazionali che gli operatori del porto sono alla continua ricerca. Una perdita quella dei silos che ricorda quanto lavoro è stato fatto con queste strutture negli anni addietro, ma dal 2015 erano sottoutilizzate o inutilizzate e quindi pur perdendo una specializzazione queste novità ci permetteranno di accogliere le nuove esigenze, senza trascurare il fatto che per le merci sfuse comunque continua ad esserci il magazzini ex carbonifero o lo sbarco diretto come avviene per il carbone».