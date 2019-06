Nasce ConeroLink, raggiungere la baia di Portonovo non è mai stato così semplice

Raggiungere comodamente le splendide spiagge della Baia di Portonovo, autentica perla delle coste marchigiane, nel più totale rispetto dell’ambiente, lasciando a casa l’auto evitando traffico e stress da parcheggio, con tempi e costi sicuramente vantaggiosi. Sarà possibile, da sabato 6 luglio al 15 settembre, con ConeroLink, il nuovo servizio green di Trenitalia Marche e Atma, che prevede un’unica soluzione di viaggio treno+bus per raggiungere le spiagge e le cristalline acque di Portonovo.

ConeroLink è stato presentato stamani ad Ancona da Fausto Del Rosso, Direttore di Trenitalia Marche, Muzio Papaveri, Amministratore Delegato di Conerobus, Angelo Sciapichetti, Assessore Regionale ai Trasporti e Ida Simonella, Assessore ai trasporti del Comune di Ancona. Saranno 31 ogni giorno i bus che faranno la spola tra la stazione di Ancona Centrale e la caratteristica piazzetta di Portonovo:16 quelli in partenza dalla città dorica dalle 8.05 alle 18.25 e 15 quelli per il ritorno, dalle 8.50 alle 19.05. Il nuovo servizio è pensato non solo per i turisti ma anche per tutti i marchigiani che sceglieranno di raggiungere Portonovo e le sue spiagge in totale relax.

Un modo di spostarsi non solo green ma anche rapido e conveniente: andare da Jesi a Portonovo costa, ad esempio, solo 4,45 euro. ConeroLink – acquistabile sul sito e su tutti gli altri canali di vendita di Trenitalia - permette di munirsi del bigliettotreno+bus in un’unica soluzione ed insieme di ricercare gli orari dei rispettivi servizi: una novità importante per agevolare gli spostamenti delle persone in un’ottica smart. ConeroLink, accanto ai nuovi treni del mare del Marche Line – due convogli ogni week-end tra Piacenza e San Benedetto del Tronto, al via da venerdì 5 luglio - completa l’offerta che Trenitalia ha programmato per la stagione estiva.