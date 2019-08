Gianluca parte per la Grecia grazie all'album della Conerobus

Si chiama Gianluca Marini il vincitore del concorso a premi indetto da Conerobus con l’album delle figurine da collezionare con gli storici mezzi di trasporto. A partecipare era stata sua figlia Cecilia, che però non potrà partire per esigenze di studio. Così la giovane anconetana ha deciso di regalare ai suoi genitori una vacanza per due persone in Grecia: il pacchetto prevede pernottamento sul traghetto e soggiorno in appartamento su una delle Isole Ioniche. La nave, che salperà il prossimo mese, non può che essere una Anek Lines, partner del concorso.

Per vincere questa vacanza Cecilia ha collezionato nove differenti biglietti Conerobus all’interno di un apposito coupon, dal titolo “Scegliere il bus ti premia!”: dalla prima vettura per il servizio pubblico trainata dai cavalli, agli autobus degli anni ‘60 e ‘70, fino ai nuovissimi mezzi di ultima generazione. Le belle immagine dei biglietti da collezionare includevano sullo sfondo incantevoli scorci e monumenti di Ancona, Jesi e Senigallia; ciascun titolo di viaggio era abbinato ad un differente tipo di biglietto: urbano di corsa semplice, di andata e ritorno, biglietto inserito nel carnet multiplo urbano e ticket extraurbano, con tariffe diverse a seconda delle tratte.

“L’obiettivo del concorso era raccontare la storia di Conerobus attraverso le immagini dei mezzi di trasporto, premiando la nostra fedele utenza- ha affermato il presidente dell’azienda, Muzio Papaveri -Storia e futuro si sono così ritrovati assieme per il concorso organizzato dalla nostra azienda, che con la recente approvazione del piano di sviluppo ha confermato di mettere la tecnologia in primo piano, con mezzi all’avanguardia e rispettosi dell’ambiente.” “Siamo soddisfatti di aver contribuito al premio del concorso, permettendo così ad una coppia di viaggiare da Ancona verso la splendida Grecia, da sempre tradizionale meta di vacanza, verso la quale forniamo un collegamento diretto dal 1989- ha dichiarato Massimo Di Giacomo, Ceo di Anek Lines Italia –Siamo molto legati al territorio e grazie a questa iniziativa abbiamo potuto collaborare ancora una volta con Conerobus, azienda attenta all’ambiente e alla sua utenza.”

“Non pensavamo proprio di aggiudicarci addirittura il primo premio- ha dichiarato Gianluca Marini, che stamane ha ritirato il premio all’interno dell’Anek store in Via XXIX Settembre ad Ancona –Non è stato facile riuscire a reperire tutte le differenti tipologie dei biglietti, ma mia figlia Cecilia ci ha coinvolti tutti, ed in casa partecipare a questo concorso è diventato una sorta di gioco. In famiglia ciascuno ha dato il proprio apporto, contribuendo a scovare i biglietti più difficili, proprio come quando da piccoli si facevano gli album delle figurine.”