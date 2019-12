Conerobus, variazione dell'orario con le scuole chiuse durante il Natale

In occasione della chiusura delle scuole per le festività natalizie, Conerobus ha comunicato che da martedì 24 dicembre a sabato 4 gennaio entrerà in vigore l’orario feriale invernale dei servizi urbani ed extraurbani erogati dalla società Conerobus.

«Per agevolare l'utilizzo dei mezzi pubblici - si legge in una nota dell'azienda - si invita l'utenza a prendere visione degli orari predisposti nelle varie linee: è possibile consultare gli orari tramite il sito www.conerobus.it, oltre che presso gli Uffici Abbonamenti situati ad Ancona, in via Frediani ed in Piazza Ugo Bassi. Dopo lo stop natalizio, infine, si ricorda che Conerobus continuerà ad incontrare gli studenti dell’Univpm con alcuni desk informativi presso le sedi universitarie, in orario mattutino (9 - 13), per fornire indicazioni su abbonamenti, linee, tariffe e vantaggiose iniziative. Le hostess saranno presenti nei giorni 8 e 15 gennaio presso la Facoltà di Medicina, 17 febbraio ad Economia ed infine nella mattinata del 4 marzo ad Ingegneria».