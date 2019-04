Al via il nuovo concorso di Conerobus, un secolo di storia in un album

ANCONA - Dalla prima vettura per il servizio pubblico trainata dai cavalli, agli autobus degli anni 60 e 70, fino ai nuovissimi mezzi di ultima generazione. Sullo sfondo incantevoli scorci e monumenti di Ancona, Jesi e Senigallia. Conerobus racconta un secolo di storia del trasporto pubblico attraverso nove immagini stampate sul retro dei titoli di viaggio, che l’utenza potrà collezionare ed incollare su un apposito album, con il quale sarà possibile partecipare al concorso ad estrazione “Scegliere il bus ti premia”. In palio una vacanza in Grecia e 15 viaggi a Mirabilandia.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con Anek Lines, è stata presentata questa mattina in conferenza stampa da Muzio Papaveri, presidente della società per la mobilità intercomunale di Ancona, e da Massimo Di Giacomo ed Ilaria Volpini, rispettivamente amministratore unico e direttore tecnico di Anek Lines Italia. “La storia e le esperienze del passato sono elementi fondamentali per progettare il futuro . Questo è il senso del concorso – ha affermato il presidente dell’azienda, Muzio Papaveri – attraverso il quale vogliamo rafforzare ulteriormente il rapporto di fiducia con l’utenza ed incentivare la mobilità sostenibile. Obiettivo, quest’ultimo, che continuiamo a perseguire. Oggi il 90% dei nostri mezzi in circolazione è alimentato a metano, presto, inoltre, andremo a potenziare il parco filobus e ci stiamo attivando per dotarci di veicoli elettrici”.

Grande soddisfazione è stata espressa da Massimo Di Giacomo, Ceo di Anek Lines Italia: “Teniamo a questa collaborazione con Conerobus – ha detto – per rafforzare il nostro radicamento sul territorio e perché la società sinora ci ha dimostrato di essere un’azienda pubblica che funziona”. Proprio Anek Lines, tra i leader del turismo verso la Penisola ellenica, mette in palio il primo premio: un voucher, valido per due persone ed utilizzabile a settembre, per una vacanza di sette giorni in Grecia, con partenza dal porto di Ancona. Il pacchetto è comprensivo di pernottamento sul traghetto e soggiorno in appartamento su una delle Isole Ioniche. Sul piatto ci sono poi 15 coupon, anche questi validi per due persone, per salire a bordo di un pullman di Conerobus e concedersi un tuffo nelle attrazioni di Mirabilandia. Partecipare al concorso, attivo dal 1° maggio al 10 luglio, è semplicissimo. E’ sufficiente richiedere l’album disponibile nelle rivendite Conerobus di via Frediani e piazza Ugo Bassi ed incollarvi tutte le immagini stampate sul retro dei titoli di viaggio.

Ogni immagine è abbinata ad un differente tipo di biglietto: urbano di corsa semplice, di andata e ritorno, biglietto inserito nel carnet multiplo urbano e ticket extraurbano con tariffe diverse a seconda delle tratte. Occorre quindi collezionarli tutti per completare l’album e compilare la matrice con i propri dati anagrafici, che andrà consegnata nelle due rivendite del capoluogo o spedita nella sede di Conerobus (via Bocconi, 35 – 60125 Ancona). Scaduti i termini del concorso, si procederà all’estrazione delle matrici e i fortunati vincitori potranno ritirare il premio, esibendo l’album completato.