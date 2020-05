Conerobus, il sindaco: «Gli autobus sono sicuri ma indossate la mascherina»

ANCONA - «L’uso del mezzo pubblico è sicuro. Conerobus ha raddoppiato le corse. Ma attenzione: non si sale senza mascherina e l’autista è autorizzato a fermarsi se qualcuno non la indossa e si rifiuta di scendere». Sono le parole del sindaco di Ancona Valeria Mancinelli, in un videomessaggio alla cittadinanza, a bordo di un’autobus di Conerobus.

Mancinelli nel ribadire come, in questa Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, l’azienda si sia organizzata per assicurare tutti gli spostamenti in sicurezza, ricorda che anche l’utenza deve fare la sua parte rispettando l’obbligo della mascherina, fondamentale per difendere la salute di passeggeri e autisti.