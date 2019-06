Conerobus, manager contro hacker: seminario per prevenire e respingere gli attacchi informatici

Aziende o addirittura intere città che vengono prese in ostaggio dagli hacker. Un attacco informatico può avere conseguenze che, in una società pressoché interamente digitalizzata, sono un pericolo per la stessa sicurezza dei cittadini. Basti pensare ai software che gestiscono gli scambi ferroviari, ad esempio, o gli impianti semaforici in città. Per fronteggiare questi pericoli servono manager sempre più qualificati. Attenti nel riconoscere il pericolo e abili nel contrastarlo. È stata dedicata proprio ai rischi informatici e alla cyber security la prima giornata di corsi della Mobility Academy Master Executive, il polo formativo nazionale promosso da Conerobus Service, controllata della spa madre, Conerobus.

Un’idea anconetana, realizzata in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche, capace di attirare l’interesse dell’Asstra, l’Associazione nazionale che riunisce tutte le aziende di Trasporto Pubblico Locale, e arrivare alla ribalta nazionale. Proprio nella sede dell’Asstra, a Roma, nei giorni scorsi si è tenuta la sessione di lezioni alla quale hanno partecipato i responsabili di varie aziende nazionali del trasporto pubblico. Un argomento, quello della cyber security, della gestione dei rischi e delle minacce informatiche, che sta suscitando grande interesse per la sua attualità. Lezioni tenute da esperti di altissimo profilo a livello nazionale, provenienti da agenzie ministeriali e forze dell’ordine. Come Giorgio Pizzi, direttore dell'Ufficio speciale del Ministero del Trasporti o come Gianlugi Me, vice capo del Centro Sicurezza Telematica al Comando Generale Arma dei Carabinieri. Un corpo docente di grande spessore, dunque, arricchito dalle presenze di Christian Lusi, funzionario dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, Riccardo Barrile, che si occupa di cyber security per le Ferrovie dello Stato, e Renata De Mitri, consulente della Aon, aziende leader nella gestione del rischio in Italia. Un master altamente qualificante grazie ai migliori esperti del settore per l’esordio della MaMe, nata con l’intento di fornire le giuste competenze a chi ha ruoli dirigenziali nel comparto del trasporto pubblico locale e saper cogliere le sfide del futuro. Del comitato scientifico fanno parte esponenti dell’Università Politecnica delle Marche, dell’Università di Modena e Reggio Emilia, dell’Università La Sapienza di Roma e dell’Asstra.