Conerobus, le novità dell'estate: nuovi servizi per chi viaggia

L’estate entra nel vivo e Conerobus mette a disposizione di chi viaggia nuovi servizi comodi e pratici per organizzare la propria vacanza. La prima importante novità riguarda la possibilità di salpare per la Grecia, prenotando, nelle rivendite autorizzate di via Frediani e piazza Ugo Bassi, un posto a bordo delle veloci e moderne navi della compagnia Anek Lines, tra i leader del turismo verso la penisola ellenica.

Nelle prossime settimane, poi, saranno acquistabili sul sito dell’azienda i biglietti di Trenitalia: un’opportunità in più per chi ha la necessità di spostarsi in treno, che va ad aggiungersi alla possibilità di prenotare, sempre on line, una giornata nei parchi divertimento più famosi d’Italia, Mirabilandia, Aquafan e Oltremare. Un servizio, quest’ultimo, che consente di raggiungere, a costi contenuti e comprensivi del biglietto d’ingresso, le tre attrazioni a bordo di pullman gran turismo e per il quale Conerobus è oggi il primo operatore del Belpaese quanto a numero di utenti trasportati.