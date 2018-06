Donna violentata dai dipendenti di Conerobus, scatta la sospensione

Sono stati sospesi dal servizio, in via cautelare, i dipendenti di Conerobus rinviati a giudizio con l’accusa di abusi sessuali. La decisione è stata presa dal Cda della società per la mobilità intercomunale di Ancona, ai sensi dell’articolo 46 del regio decreto 148 del 1931 che disciplina l’adozione delle sanzioni disciplinari. Per l’azienda si tratta di un atto dovuto in attesa di ulteriori verifiche.

IL COMMENTO DI MUZIO PAPAVERI