Polemica Conerobus, l'azienda risponde a Tombolini: «Assunti solo autisti con patente»

«Conerobus assume solo autisti con la patente. Sia ben chiaro. A cavallo tra il 2017 e il 2018 abbiamo indetto un bando riservato ai conducenti in possesso della patente per la guida degli autobus e abbiamo assunto tutti, ben 59 autisti, a tempo indeterminato. Esaurito questo primo elenco, a inizio 2019, abbiamo avviato una seconda selezione finalizzata alla formazione di una nuova graduatoria per l’eventuale assunzione di personale con contratto di apprendistato, alla cui composizione potevano partecipare anche persone, di età compresa tra i 18 anni e 30 anni, sprovviste del documento di guida indispensabile per accedere alla professione». La società per la mobilità intercomunale di Ancona risponde così ai dubbi sollevati in Consiglio comunale dal consigliere Stefano Tombolini sui bandi per l’assunzione di nuovi autisti.

«A queste ultime abbiamo concesso 12 mesi di tempo per ottenere il titolo abilitante, modalità adottata da tante grandi aziende italiane. Naturalmente un loro eventuale ingresso in azienda è subordinato al conseguimento della patente di categoria D E. Questo secondo bando di apprendistato professionalizzante, di cui fanno parte anche persone senza la patente richiesta per la guida dei bus, è stato indetto – prosegue l’azienda - per offrire nuove opportunità di occupazione ai giovani e ripagare lo sforzo economico previsto per il conseguimento del documento con la prospettiva di un lavoro. E’ ovvio che gli aspiranti autisti senza patente avranno la possibilità di entrare a far parte della squadra di Conerobus solo nel caso in cui siano in possesso di tutti i requisiti richiesti. Non è invece altrettanto scontato che un’azienda pubblica scelga di investire così tanto sull’organico e di puntare sui giovani, anche attraverso continui corsi di formazione».