Conerobus assume nuovi autisti, sindacati esultano: “Un grande risultato“

Il 15 gennaio scorso, 24 nuovi autisti hanno preso servizio a Conerobus con contratto a tempo indeterminato ed altri 8 giovani apprendisti sono stati assunti il 22 gennaio. E' questo il risultato ottenuto a seguito di una riorganizzazione dei turni, frutto della disponibilità dei lavoratori e gli investimetni dell'azienda.

"Questa è la risposta al mercato del lavoro fortemente voluta dalle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal e Ugl - fanno sapere le sigle sindacali - Una sinergia che, attraverso un importante accordo, ha portato all'assunzione di 32 nuovi autisti anche alla luce del ricambio generazionale. Le organizzazioni sindacali sono molto soddisfatte per aver dato la possibilità di stabilizzazione a dei giovani che, dopo anni, finalmente vedono concretizzarsi il contratto a tempo indeterminato in un periodo particolarmente grave di crisi occupazionale territoriale e nazionale. Un ringraziamento a tutto il personale ed, in particolare, agli autisti che hanno innalzato la propria produttività per il raggiungimento dei risultati. Ora continueranno con l'azienda le trattative per le questioni rimaste in sospeso".