La pompa si sgancia e lo colpisce al volto, autista della Conerobus in gravi condizioni

Grave infortunio sul lavoro questa mattina nella sede della Conerobus. Un autista è rimasto seriamente ferito durante la fase di rifornimento di un autobus.

L’uomo, un 55enne anconetano, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Torrette ma non è in pericolo di vita. Ha riportato un brutto trauma facciale per via dell’impatto con l’adattatore dell’augello di una pompa di metano che si sarebbe sganciato all’improvviso. Il pezzo di metallo, grosso come una mano, l’ha raggiunto direttamente al volto, rompendogli il setto nasale e provocando altre fratture.

Immediatamente sono scattati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti il 118 con l’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa, i vigili del fuoco e una pattuglia della polizia che sta indagando sulla ricostruzione e sulle cause dell’incidente, accaduto attorno alle 8,30.