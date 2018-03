Conerobus cerca nuovi autisti, al via le selezioni del personale: ecco come fare domanda

AAA Autisti cercasi. Dopo la recente assunzione a tempo indeterminato di 32 nuovi conducenti, Conerobus Spa continua a lavorare nell’ottica di potenziare il propri servizi. La società per la mobilità intercomunale di Ancona ha infatti pubblicato un nuovo bando per assumere, a tempo determinato o indeterminato, part - time o full – time, autisti con contratto di apprendistato. La selezione è finalizzata alla formazione di una graduatoria dalla quale l’azienda attingerà a seconda delle proprie esigenze.

”Il bando – commenta il presidente di Conerobus Spa Muzio Papaveri – conferma la voltontà dell’azienda di continuare ad investire, prestando grande attenzione non solo alla flotta e all’aggiornamento dell’offerta, ma anche al personale”.

L’avviso è rivolto a candidati dei paesi Ue, in possesso della patente di categoria D - E, di età compresa tra i 18 anni e 30 anni non ancora compiuti, ma anche disoccupati e lavoratori in mobilità, in questi ultimi due casi senza limiti di età.

La documentazione per partecipare alla selezione è disponibile presso la sede di Conerobus, ad Ancona in via Bocconi 35, o scaricabile dal sito internet www.conerobus.it. Le domande dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo di Conerobus entro e non oltre le 13 del 31 marzo.